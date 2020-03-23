Киев, , 19:07 — REGNUM Украина рассчитывает получить от МВФ увеличенное финансирование до 10 млрд долларов, сообщало 23 марта украинское издание «Экономическая правда».

Издание ссылается на источник в Нацбанке страны.

Согласно источнику, 5,5 млрд долларов составит трехлетняя программа сотрудничества с МВФ, согласованная ранее, и еще 4,5 млрд долларов помощи для борьбы с коронавирусом.

«Есть понятный нам инструмент поддержки, по которому достигнуто предварительное согласие на 5,5 млрд дол. Можно увеличить объем этой программы, и отдать полностью или частично правительству, первый, увеличенный с 0,6 до 2−2,5 млрд долларов транш на перекрытие насущных потребностей в связи с коронавирусом , — сообщил собеседник издания.

ИА REGNUM напоминает, что накануне президент Владимир Зеленский провел телефонный разговора с директором-распорядителем Международного валютного фондаКристалиной Георгиевой, в ходе которого попросил увеличить размер будущей помощи Украине в связи с распространением коронавируса. Согласно официальной информации, собеседники обсудили расширение программы сотрудничества и шаги по имплементации этой программы.