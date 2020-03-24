Париж, , 09:01 — REGNUM Премьер-министр Франции Эдуар Филипп решил ужесточить правила самоизоляции в надежде замедлить распространение коронавируса в стране, передает BFM TV.

«Чтобы справиться с этой волной, мы должны строго, очень строго соблюдать эти меры ограничения», — заявил глава французского правительства.

Эдуар Филипп объявил о закрытии открытых рынков, хотя в некоторых случаях возможны исключения, особенно когда рынок является «единственным средством доступа к свежим продуктам» в деревне.

Премьер-министр также ввел ограничения на спортивные прогулки. Теперь можно будет заниматься спортом или гулять с детьми только в радиусе одного километра от дома и не более одного часа.

Кроме того, премьер-министр отклонил идею национального комендантского часа, заявив, однако, что он поддержит мэров и префектов в этом решении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон предупредил религиозных деятелей, собравшихся на аудиоконференцию, что апрельские праздники (еврейская и христианская Пасха, начало Рамадана) должны пройти «без сбора людей».

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