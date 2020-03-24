Киев, 24 марта 2020, 08:26 — REGNUM На Украине нет необходимости вводить чрезвычайное положение, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 23 марта в эфире телеканала ICTV.
Шмыгаль добавил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции остаётся умеренной, правительство Украины пока ограничивается введением режима чрезвычайной ситуации в тех областях страны, где выявляются больные.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине выявили десять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число заражённых выросло до 83 человек.
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