Киев, , 08:26 — REGNUM На Украине нет необходимости вводить чрезвычайное положение, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 23 марта в эфире телеканала ICTV.

«На данный момент нет необходимости введения чрезвычайного положения», — сообщил он.

Шмыгаль добавил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции остаётся умеренной, правительство Украины пока ограничивается введением режима чрезвычайной ситуации в тех областях страны, где выявляются больные.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине выявили десять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число заражённых выросло до 83 человек.

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