Киев, , 01:01 — REGNUM Десять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано на Украине за последние сутки, заявил заместитель украинского министра здравоохранения Виктор Ляшко 23 марта в эфире телеканала ICTV.

Количество пациентов с COVID-19 на территории страны составило 83 человека, трое из которых скончались. Ляшко отметил, что уточненные данные будут объявлены во утром 24 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта власти Украины из-за коронавируса нового типа объявили режим чрезвычайной ситуации в трех областях: в Черкасской, Тернопольской и Донецкой.

Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский отсрочил весенний призыв в армию на Украине из-за коронавируса