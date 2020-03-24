Париж, , 08:15 — REGNUM Во время телефонного разговора президент Франции Эммануэль Макрон и глава КНР Си Цзиньпин выразили желание провести экстренный саммит G20 по медицинским и экономическим аспектам кризиса коронавируса, сообщает Le Figaro.

«Главы государств двух стран согласились с тем, что проведение такого саммита было бы полезно, в частности, с точки зрения здравоохранения, путем объединения ВОЗ для совместной работы над вакциной, а также с экономической точки зрения (стабилизация мировой экономики через скоординированные бюджетные и денежно-кредитные меры; поддержка наиболее уязвимых государств)», — говорится в заявлении Елисейского дворца, официальной резиденции президента Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время общее число погибших во Франции достигло 860 человек, а инфицированных коронавирусом — 19 856 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Франции выявлено почти 20 тыс. заразившихся коронавирусом