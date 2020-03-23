Москва, , 13:27 — REGNUM Посильная российская помощь Италии не предполагает каких-либо ответных действий со стороны Рима. Об этом 23 марта заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

Журналисты спросили Пескова, рассчитывает ли Кремль на отмену антироссийских санкций в обмен на помощь Италии. «Здесь не может идти речи о каких-то условиях, расчетах или надеждах», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что Италия нуждается в большей помощи. Пресс-секретарь добавил, что взаимная отмена санкций в условиях пандемии коронавируса заслуживает внимания. Однако этот процесс зависит не от Москвы, добавил Песков. «Мне неизвестно о том, что это считается целесообразным», — сказал он, комментируя шаги в этом направлении со стороны западных стран.

Напомним, 23 марта в Министерстве обороны России сообщили, что в Италию прибыли два самолета с российскими военными врачами и станциями дезинфекции.

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