Варшава, , 12:54 — REGNUM Польской Конституцией не предусмотрена возможность переноса президентских выборов. Об этом в эфире «Польского радио» заявил Блажей Спыхальский, пресс-секретарь президента Польши Анджея Дуды.

«Часто появляется в общественном пространстве мнение, что есть возможность перенести президентские выборы. На основании польской конституции такой возможности нет. Она построена так, что распоряжение маршала Сейма (спикера нижней палаты парламента — ред.) обязывает всех. Введение чрезвычайного положения возможно в ситуации, когда государство в некоторых частях страны перестает функционировать, но сегодня такой ситуации в Польше нет», — сказал Спыхальский.

Также 23 марта пресс-секретарь президента рассказал, что заседание кабинета министров Польши, на котором будут обсуждаться документы, составляющие так называемый «антикризисный щит», пройдёт в режиме видеоконференции.

В воскресенье, 22 марта в трёх поветах (муниципальных округах) Польши прошли выборы в местные органы власти. В двух поветах выбирали депутатов местных советов, в одном — войта (старосту). Члены избирательных комиссий были в медицинских масках и одноразовых перчатках, а избиратели получали одноразовые ручки, и перед голосованием обрабатывали руки дезинфицирующим средством.

«Нет положений, которые позволили бы отложить или отменить эти выборы», — заявил Тадеуш Бжозовский, директор делегатуры Национального избирательного бюро в Серадзе.

Выборы президента Польши назначены на 10 мая 2020 года, в случае необходимости второго тура, он пройдёт 24 мая.

По состоянию на 23 марта в результате заражения коронавирусом нового типа в Польше заболели 634 человека, семеро умерли.