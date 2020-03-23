Москва, , 12:46 — REGNUM Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв призвал власти Белоруссии быть корректными в высказываниях относительно отношений с Россией, передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта.

«Всегда хочется, чтобы все друг к другу были в равной степени корректны. Мы иногда слышим со стороны наших белорусских коллег оценки, которые никаким образом не щадят наших партнерских отношений и в рамках Союзного государства, и в рамках ЕАЭС», — сказал Косачёв в ходе заседания комитета Совфеда.

Он призвал придерживаться партнёрских отношений.

«Я констатирую факт, это не значит, что мы должны следовать этому примеру и пользоваться той же самой лексикой. Мы все партнёры», — отметил сенатор.