Киев, , 11:10 — REGNUM Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук не реагировал на обращения главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова с просьбой запретить экспорт медицинских товаров. Соответствующие документы опубликовал 23 марта бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук.

В двух обращениях, датированных 31 января и 8 февраля 2020 года, Данилов просил Гончарука запретить экспорт и реэкспорт товаров, которые могут помочь Украине преодолеть последствия пандемии коронавируса COVID-19. Обращения остались без ответа.

«Требую от генерального прокурора Ирины Венедиктовой незамедлительно возбудить уголовное производство относительно бывшего премьер-министра Алексея Гончарука минимум за служебную халатность, последствия которой угрожают национальной безопасности», — написал Мосийчук.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на границе Украины и Румынии была задержана машина, в которой находилось 80 тыс. масок, которые планировали вывезти за рубеж вопреки запрету.

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