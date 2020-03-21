Киев, , 03:43 — REGNUM Служба безопасности Украины (СБУ) задержала злоумышленников, которые пытались вывезти на грузовике из страны 80 тысяч респираторных масок, 20 марта сообщается на сайте ведомства.

По данным СБУ, нарушители внесли в таможенную декларацию недостоверные сведения о грузе.

Как сообщало ИА REGNUM, решением украинского правительства с 12 марта запрещен вывоз из Украины товаров противоэпидемического назначения в связи с ситуацией с коронавирусом.

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