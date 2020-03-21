Анкара, , 18:18 — REGNUM Власти Турции прекращают авиасообщение еще с 46 странами в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, сообщили в министерстве транспорта и инфраструктуры страны.

Список стран, куда уже с 21 марта временно прекратят осуществлять авиарейсы компании, следующий: Португалия, Испания, Камерун, Канада, Швеция, Швейцария, Италия, Франция, Гватемала, Тунис, Украина, Монголия, Молдавия, Германия, Австрия, Азербайджан, Бангладеш, Бельгия, ОАЭ, Великобритания, Чехия, Китай, Дания, Доминика, Экватор, Экваториальная Гвинея, Марокко, Кот-д'Ивуар, Франция, Филиппины, Финляндия, Южная Корея, Грузия, Ирак, Иран, Ангола, Ирландия, Черногория, Казахстан, Кения, ТРСК, Колумбия, самопровозглашенное Косово, Кувейт, Северная Македония, Латвия, Ливан, Венгрия, Египет, Мавритания, Непал, Нигер, Норвегия, Узбекистан, Панама, Перу, Польша, Словения, Шри-Ланка, Судан, Саудовская Аравия, Индия, Нидерланды, Тайвань, Алжир, Джибути, Чад, Оман и Иордания.

Таким образом, всего власти Турции прекратили авиасообщение с 68 странами мира.

Напомним, ранее министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа на своей официальной странице в Twitter сообщил, что общее число инфицированных коронавирусом в стране достигло 670 человек.