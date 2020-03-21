Вашингтон, , 14:37 — REGNUM Правительство США считает недостаточной мерой предпринятую правительством Косово 20 марта частичную отмену пошлины 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины. Об этом сообщает американское Радио Свободная Европа (СМИ — иностранный агент) со ссылкой на источники в Государственном департаменте США.

Напомним, 20 марта правительство Косово отменило пошлину 100% на промышленное сырье из Сербии и Боснии и Герцеговины. Этот шаг стал возможным после выхода из правящей коалиции Демократической Лиги Косово, чей лидер Иса Мустафа настаивает на немедленной полной и безусловной отмене пошлины.

Премьер-министр Косово Альбин Курти намерен с 1 апреля снять пошлину полностью, заменив её режимом взаимности в отношениях с Сербией.

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