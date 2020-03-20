Душанбе, , 23:18 — REGNUM Таджикистан получит от правительства Германии 1 млн евро на покрытие нужд страны, связанных с борьбой с новым коронавирусом COVID-19. Деньги будут выделены через Германский Банк Развития (KFW), сообщает «ТаджикТА».

Соответствующее решение было передано послом ФРГ в Таджикистане Андреасом Протманн на встрече с министром экономического развития и торговли Таджикистана Завки Завкизода.

Полученные средства пойдут на закупку средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования. Также планируется направить их на сопутствующее обучение медицинских работников для борьбы с коронавирусом.

Отмечается, что денежные средства были выделены в рамках текущего проекта по Охране здоровья матери и ребенка в Таджикистане (фаза 5). Это было сделано для ускорения процесса финансирования.