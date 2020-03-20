Вашингтон, , 22:22 — REGNUM Необходимости объявлять в США национальный карантин в связи с пандемией COVID-19 нет, сообщил 20 марта журналистам американский президент Дональд Трамп.

По его словам, карантин введён в тех штатах (в Нью-Йорке и в Калифорнии), которые являются «крупнейшими очагами» коронавируса. Другое дело — остальные районы страны, которых вирус не коснулся.

Трамп «Так что мы работаем с губернаторами, и я не думаю, что мы когда-либо сочтём это необходимым».

Напомним, в США вирусом COVID-19 заражены 14 631 человек, летальных исходов 210. Кроме двух вышеуказанных штатов, много инфицированных в штате Вашингтон.

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