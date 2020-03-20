Багдад, , 18:10 — REGNUM Вывод войск с ряда своих баз в Ираке начала коалиция во главе с США, сообщается 20 марта в заявлении командования коалиции.

Уточняется, что коалиция выводит войска с ряда небольших баз. Кроме того, приостановлена её деятельность по подготовке иракский военных.

Такие действия коалиция предпринимает в рамках противодействия распространению вируса COVID-19, который принял на Ближнем Востоке характер эпидемии.

Однако борьба коалиции с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет продолжена, отмечают военные, только с меньшим количеством военных.

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Напомним, США и другие страны НАТО сворачивают свои военные учения на фоне пандемии COVID-19.

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