Душанбе, , 14:55 — REGNUM Распоряжением президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Таджикистане создан Республиканский штаб по усилению противоэпидемических мероприятий, сообщают сегодня, 20 марта, местные СМИ.

Штаб учреждён для профилактики распространения нового коронавируса в Таджикистане, и он заменит созданный в январе 2020 года штаб по противодействию коронавирусу. Прежний штаб, в который входили заместители глав министерств и ведомств под руководством вице-премьер-министров Азима Иброхима, и Ширин Исматуллозода, упразднён.

Новый штаб по усилению мер усилен и в части кадрового состава — в его состав вошли главы всех министерств и ведомств страны, секретарь Совбеза, генпрокурор, руководители соответствующих подразделений Исполнительного аппарата президента страны, а также руководители ряда крупных предприятий. Возглавил штаб премьер-министр Кохир Расулзода.

Республиканскому штабу поручено составить и утвердить план мероприятий для нераспространения COVID-19 в стране и обеспечить выполнения мер по усилению профилактики.

Случав заражения новым коронавирусом в Таджикистане не зарегистрировано.