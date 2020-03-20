Киев, , 14:01 — REGNUM На Украине представителям местной власти поручено максимально увеличить количество троллейбусов, автобусов и маршруток в своих регионах. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своём обращении.

Он отметил, что контролировать работу транспорта будут 15 тыс. полицейских.

«Но я верю, что мы все — сознательные граждане, и постоянный контроль со стороны полиции будет не нужен», — добавил Зеленский.

Напомним, в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19 на Украине закрыли метро и ввели ограничение на количество пассажиров в общественном транспорте — от 10 до 20 в зависимости от размера транспортного средства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Хмельницкой области недовольные ограничениями пассажиры забросали маршрутку камнями. Местные власти допускают возможность полной остановки транспорта на период проведения карантина.

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