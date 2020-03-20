Каменец-Подольский, , 12:57 — REGNUM Жители села Должок Хмельницкой области забросали камнями маршрутку, водитель которой отказался везти больше десяти человек, рассказал председатель Каменец-Подольской районной администрации Анатолий Бернашевский, сообщило 20 марта информационное агентство УНИАН.

По его словам, водитель взял в салон десять человека, как и предписано распоряжением правительства Украины. Оставшиеся на остановке люди возмутились и начали бросать камни в маршрутку.

«Перевозчик… принял решение снять все автобусы с маршрута и отказался в дальнейшем осуществлять перевозки», — сказано в сообщении.

Бернашевский добавил, что поручил главе сельсовета провести разъяснительную работу среди жителей населённого пункта. В случае повторения данных событий движение транспорта на время карантина может быть полностью прекращено.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Днепропетровске разгневанные пассажиры повредили три автобуса, а 180 водителей отказались выходить на работу.

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