Душанбе, , 22:38 — REGNUM Все таджикистанские и зарубежные авиакомпании получили письма от главы Агентства гражданской авиации Таджикистана Икрома Субхонзода с уведомлениями о закрытии всех аэропортов Таджикистана с 20 марта 2020 года. Об этом сегодня, 19 марта, сообщает «Азия-Плюс».

Срок, до которого будет действовать данный запрет на прилёт и вылет самолётов в стране, пока неизвестен.

Авторы письма призывают все авиакомпании отложить свои авиарейсы в целях «предотвращения распространения коронавируса и обеспечения безопасности граждан Таджикистана».

Замглавы ведомства подтвердил информацию о рассылке письма, но отказался от подробных комментариев по данному вопросу. Также положительные ответы информационное агентство получило от двух зарубежных авиакомпаний.

При этом вопрос о том, что будут делать пассажиры, которые должны были прилететь или вылететь из аэропортов Душанбе и Ходжента, власти авиационного ведомства комментировать отказались.

Отмечается, что на сегодняшний день по официальным данным в Таджикистане заражённых коронавирусом нет. В период с 1 февраля по 18 марта 2020 года на карантине в стране побывали 1890 человек, из которых 1426 человек благополучно были отпущены домой.