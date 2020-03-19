Вашингтон, , 21:30 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что в пандемии коронавируса виноваты власти Китайской Народной Республики. Такое заявление он сделал сегодня, 19 марта, на брифинге в Белом доме.

По словам Трампа, власти Китайской Народной Республики попросту утаивали информацию о масштабах и опасности новой коронавирусной инфекции. Если бы Китай сразу предоставил всю полноту информации, то с коронавирусом удалось бы справиться довольно быстро и без столь существенных потерь, считает Трамп.

«Это можно было бы остановить достаточно легко, если бы мы знали, если бы все знали об этом месяцы назад… к сожалению, они не стали делать это достоянием общественности, и поэтому целый мир страдает», — сказал Трамп.