Киев, , 10:00 — REGNUM Верховная рада Украины приняла закон, призванный предотвратить распространение коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил 17 марта телеканал 112.ua.

Закон будет действовать в течение трёх месяцев с момента официальной публикации. За нарушение правил карантина предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 17 тыс. до 34 тыс гривен (48 тыс. — 95 тыс. рублей), для должностных лиц — от 34 тыс. до 170 тыс. гривен (95 тыс. — 478 тыс. рублей).

Нарушение санитарных норм и правил грозит штрафом или арестом до 6 месяцев. Если в результате нарушений погибнут люди, виновному грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Закон также разрешает гражданам Украины работать дистанционно, либо уходить в отпуск. Медперсонал, участвующий в борьбе с эпидемией, получает дополнительные надбавки.

На период карантина и в течение 30 дней после его завершения коммунальным службам запрещено прекращать оказание коммунальных услуг в случае их не оплаты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский создал координационный совет по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Читайте также: Зеленский создал координационный совет по борьбе с коронавирусом