Киев, , 15:20 — REGNUM Российские дипломаты принимают обращения от находящихся на Украине сограждан, которые хотят, но не могут вернуться на родину. Об этом сообщает 19 марта ТАСС со ссылкой на пресс-службу посольства России на Украине.

«В настоящий момент прорабатывается возможность эвакуации российских граждан», — отметили дипломаты.

Ранее Киев закрыл с Россией регулярное пассажирское сообщение. Граждане РФ могут передать свои данные в консульский отдел через сайт дипмиссии. Обращения принимают посольство в Киеве, генконсульства в Харькове, Львове и Одессе. Число обратившихся граждан и сроки возможной эвакуации пока не названы.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине выявлено 16 человек, заразившихся коронавирусом нового типа. Два человека скончались.

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