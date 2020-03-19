Киев, 19 марта 2020, 14:25 — REGNUM Ограничения транспорта, введённые на Украине в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, вызвали транспортный коллапс в крупных городах страны, сообщают украинские СМИ.
Так, в Киеве возле станций метро наблюдаются большие скопления людей. Пассажиры штурмуют автобусы, несмотря на ограничение — не более десяти человек в салоне маршрутки и не более 20 в троллейбусе или автобусе.
Полицейские пытаются ограничивать доступ пассажиров в автобусы, что приводит к столкновениям.
Ресурс «Киев оперативный» опубликовал видео, на котором видно как в районе метро «Площадь Тараса Шевченко» люди заблокировали троллейбус, водитель которого отказался перевозить пассажиров сверх установленной нормы.
В Одессе местные СМИ сообщают о множественных конфликтах пассажиров с водителями, которые получили строгую инструкцию не трогаться с места, если в салоне количество пассажиров превышает норму.
Представитель Национальной полиции Украины Игорь Клименко рассказал, что в Днепропетровске, Харькове, Одессе, Львове и Киеве сформированы специальные группы, которые будут контролировать число пассажиров в транспорте.
Отметим, что значительная часть водителей маршрутных такси не вышли на работу, чтобы не попасть под штрафы за нарушения карантинных ограничений.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в трёх городах Украины до апреля зарыли метро.
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