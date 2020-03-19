Киев, , 14:25 — REGNUM Ограничения транспорта, введённые на Украине в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, вызвали транспортный коллапс в крупных городах страны, сообщают украинские СМИ.

Так, в Киеве возле станций метро наблюдаются большие скопления людей. Пассажиры штурмуют автобусы, несмотря на ограничение — не более десяти человек в салоне маршрутки и не более 20 в троллейбусе или автобусе.

Полицейские пытаются ограничивать доступ пассажиров в автобусы, что приводит к столкновениям.

Ресурс «Киев оперативный» опубликовал видео, на котором видно как в районе метро «Площадь Тараса Шевченко» люди заблокировали троллейбус, водитель которого отказался перевозить пассажиров сверх установленной нормы.

В Одессе местные СМИ сообщают о множественных конфликтах пассажиров с водителями, которые получили строгую инструкцию не трогаться с места, если в салоне количество пассажиров превышает норму.

Представитель Национальной полиции Украины Игорь Клименко рассказал, что в Днепропетровске, Харькове, Одессе, Львове и Киеве сформированы специальные группы, которые будут контролировать число пассажиров в транспорте.

Отметим, что значительная часть водителей маршрутных такси не вышли на работу, чтобы не попасть под штрафы за нарушения карантинных ограничений.

«Эффективные меры», принятые украинской властью, не только создали огромные проблемы гражданам, но и увеличили количество мест скопления людей. Борьба с коронавирусом по-зеленски», — прокомментировал происходящее бывший первый секретарь Горловского горкома Компартии Украины Алексей Карпушев 19 марта на своей странице в социальной сети Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в трёх городах Украины до апреля зарыли метро.

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