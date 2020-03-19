Тегеран, , 11:42 — REGNUM Высший руководитель Ирана Али Хаменеи не появляется на публике на протяжении последних двух недель, об этом 19 марта сообщает Al Arabia.

Данный факт вызвал у общественности озабоченность в связи с возможным заражением коронавирусом, что вдвойне опасно, так как духовный лидер находится в преклонном возрасте — ему 81 год.

Последний раз Хаменеи видели 3 марта, во время национального дня посадки деревьев, затем он отменил свое выступление во время празднования персидского нового года, больше его на публичных мероприятиях видно не было.

Напомним, Иран серьезным образом пострадал от вспышки коронавируса. По официальным данным, от инфекции в стране скончались 1 тыс. 315 человек, 17 тыс. 361 человек заразился.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовских школьников переведут на онлайн-обучение