Москва, , 11:22 — REGNUM Во все регионы России будут поставлены тест-системы для диагностики нового типа коронавируса. Об этом сегодня, 19 марта, в ходе заседания правительства РФ заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

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Он также добавил, что этот процесс будет находится под постоянных контролем.

«Мы также будем поставлять тест-системы во все регионы и контролировать, чтобы логистика поставок улучшалась с каждым днём», — сказал глава российского правительства.

По его словам, в России создан запас тест-систем для выявления коронавируса в количестве 700 тыс. штук, и он будет постоянно пополняться.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о данном Роспотребнадзору поручении поставить тест-системы на коронавирус во все регионы России, которые готовы принять их в свои лаборатории.

Напомним, на сегодняшний день в России зарегистрировано 147 случаев заболевания коронавирусом, большинство заражённых — в Москве. добавим, что, по состоянию на 17 марта 2020 года, в РФ проведено более 122,8 тыс. лабораторных исследования на наличие нового коронавируса.