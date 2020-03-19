Париж, 19 марта 2020, 08:04 — REGNUM Франция столкнулась с «материально-техническими трудностями» в поставках защитных масок, сообщает Le Figaro.
Пресс-секретарь правительства Франции Сибет Ндиай признала, что государство столкнулось с «материально-техническими трудностями» в поставках масок, предназначенных главным образом для лиц, обеспечивающих уход.
Сибет Ндиай также осудила «недопустимые кражи» масок в больницах.
«Были некоторые материально-технические трудности, но маски поступают в аптеки», — заявила официальный представитель правительства Франции.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель главного управления здравоохранения Франции Жером Саломон предупредил о ненадлежащем использовании защитных масок.
Подробнее в материале: Глава управления здравоохранения Франции: «Не надевайте маски»