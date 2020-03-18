Душанбе, , 22:24 — REGNUM Слух о распылении антисептиков над городом в ночное время для дезинфекции не обошёл и Душанбе. Ситуацию пришлось комментировать министерству здравоохранения Таджикистана.

В таких мерах нет никакой необходимости, заявил первый заместитель главы Службы государственного надзора здравоохранения и социальной защиты населения при минздраве страны Саид Давлатзода.

Он подчеркнул, что в Таджикистане для профилактики проводится дезинфекция в больницах, пунктах перехода границы, общественном транспорте, а также на вокзалах и в аэропортах.

Напомним, что в Таджикистане по-прежнему не объявлено ни об одном случае заражения коронавирусной инфекцией нового типа.