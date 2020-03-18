Санкт-Петербург, , 18:00 — REGNUM Глава комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко посоветовал петербуржцам не расстраиваться из-за введенных в связи с коронавирусом мер, ограничивающих посещение практически всех учреждений культуры, и знакомиться с прекрасным через интернет, тем более, что для этого созданы все условия.

«Культурная столица подготовила целую серию онлайн проектов и акций в этот период. Театры города запускают трансляции спектаклей в сети интернет. Для тех, кто не успел посетить выставку в Манеже «Лаборатория будущего. Кинетическое искусство в России» готовится видеоэкскурсия, а также онлайн форматы выставочных экспозиций», — пояснил Константин Сухенко.

Также председатель комитета по культуре отметил, что несмотря на запрет, продолжают свою работу через удаленный доступ и электронные подписки городские библиотеки.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно распоряжению губернатора Санкт-Петербурга, ввиду угрозы распространения нового вида коронавируса, все культурно-массовые, досуговые и спортивные мероприятия с численностью до 50 человек запрещены с четверга, 19 марта. Ограничения коснутся всех подведомственных городу учреждений и будут длиться до 30 апреля.

Таким образом, запретительные меры затронут городские театры, музеи, выставочные залы, концертные организации, городские кинотеатры и Ленинградский зоопарк. Власти призывают всех, кто приобрел билеты в городские учреждения, уточнять информацию о порядке возврата билетов в кассах и на официальных сайтах учреждений. Ранее по решению Минкультуры были закрыты для посетителей и зрителей все учреждения культуры федерального подчинения, в том числе Эрмитаж, Русский музей, ГМЗ «Петергоф», Мариинский театр и другие.

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