Москва, , 16:39 — REGNUM Московская городская дума меняет режим работы из-за распространения коронавируса и минимизирует свою работу, которая требует очных встреч и приёмов. Соответствующее решение было принято 18 марта на заседании Законодательного собрания столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Депутаты отметили, что заочное общение с избирателями и дистанционная работа минимизируют риск распространения коронавируса. При этом депутаты планируют принимать граждан при помощи систем видеосвязи или телефонных звонков, а также писем.

Большинство парламентариев высказались в поддержку этой инициативы. Однако нашлись те, кто выступил против.

«Я поддерживаю, начинать нужно с себя. Я хочу, чтобы мы подали пример. Давайте ограничимся тем, что крайне необходимо», — высказалась за дистанционную работу депутат Людмила Стебенкова («Единая Россия»).

«У нас в пятницу должна быть комиссия по культуре. Но напрямую это не касается того, что будет обсуждаться на заседании думы. Поэтому я посоветуюсь с членами комиссии по культуре, и мы на пятницу будем вынуждены отменить нашу комиссию», — сказал депутат Мосгордумы Евгений Герасимов («Единая Россия»).

«Нас избрали для того, чтобы мы работали. Но нужно быть осторожными. Неизвестно, сколько продлится эта ситуация. Работу нужно продолжать, просто нужно подходить более ответственно к количеству участников мероприятия», — сказал депутат Олег Шереметьев (КПРФ).

Отметим, что дистанционный режим работы предусматривает ограничения для депутатов по количеству посетителей. В день они смогут принимать в Мосгордуме не более пяти человек. Также на время ограничений в законодательном собрании столицы будут проходить исключительно заседания думы и комиссия МГД. Круглые столы, выставки и экскурсии провозиться не будут. Часть сотрудников аппарата Мосгордумы будет работать из дома.

Данные меры вступят в силу с 19 марта 2020 года и будут носить бессрочный характер — к прежнему режиму работы МГД вернётся только когда ситуация с распространением коронавируса в столице станет стабильной, сообщил журналистам председатель Мосгордумы Алексей Шапошников («Единая Россия»).

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