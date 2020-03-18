Минск, , 13:42 — REGNUM Лидера белорусского общественного движения «STOP-Бензин» Владимира Цыгановича арестовали и осудили на 15 суток ареста. Об этом сообщил другой белорусский блогер, попытавшийся попасть на заседание минского суда, заявленное на 12 марта.

На судебное заседание по делу Цыгановича прибыли его сторонники. Решение суда Московского района Минска огласила судья Лидия Телица.

Судя по видеозаписи из зала суда, подсудимого не было в клетке — то есть судебное решение вынесено в отсутствие обвиняемых. Из видеозаписи не ясно, осуществлял ли кто-нибудь защиту прав арестованного блогера.

Видеозапись опубликована 17 марта. Под ней и в социальных сетях пользователи пишут возмущённые комментарии, критикуя несостоятельность правоохранительных органов, судебной системы и политики, проводимой Александром Лукашенко.

Поводом для задержания и ареста Цыгановича стало состоявшееся 25 февраля собрание у входа в главный офис белорусского государственного концерна «Белнефтехим». Блогер, а также другие граждане задавали руководству госконцерна неудобные вопросы, в том числе о формировании цен на нефтепродукты, о причинах повышения ценников на АЗС при снижении стоимости нефти.

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