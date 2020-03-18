Москва, , 12:50 — REGNUM Российские туристы не могут покинуть Черногорию из-за требований местных властей, которые хотят, но не могут организовать выезд своих граждан из России. Об этом сообщает 18 марта ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

Российская сторона подготовила всё для вывоза соотечественников, включая самолёты и документы. Однако власти Черногории не могут увязать разрешение на посадку самолёта с вывозом своих граждан из РФ, пояснил он.

«Эти черногорские граждане не систематизированы», — сказал дипломат.

Речь идёт о студентах, туристах и служащих, собирать которых должна черногорская сторона, а не Россия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Черногории подтвердились два случая заражения коронавирусом. Российский лоукостер «Победа» пока не может выполнить вывозные рейсы из Тивата в Москву.

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