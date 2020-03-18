Москва, , 12:44 — REGNUM Заявление о том, что Россия несёт ответственность за гибель турецких военных в Сирии, — это заявление провокатора и политического негодяя, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 18 марта, комментируя заявление госсекретаря Соединенных Штатов Майка Помпео.

«То, что провокация — обычный инструмент американской политики, это прописная истина. То, что Вашингтону нужен конфликт между Турцией и Россией, тоже понятно. Как понятно и то, что США — это наш не просто стратегический, но цивилизационный, культурно-исторический противник.

Мне в данной связи хотелось бы обратить внимание вот на что: на необходимость внести соответствующие этому пониманию изменения в нашу линию визави США — изменения культурно-исторического свойства.

Нормальные рабочие отношения с Вашингтоном для нашей страны важны во многих областях. В некоторых случаях, когда имеется соответствующий баланс интересов, возможно и сотрудничество. Есть, однако, сферы, где мы должны держать США подальше от себя. Одна из них — историческая память.

Представители администрации США приглашены в Москву на юбилей 9 мая. Трамп уже отказался, чего, впрочем, и следовало ожидать, зря метали перед ним наши жемчуга. Возможно, Трамп пошлёт к нам Помпео. И что тогда с этим политическим провокатором на Красной площади делать? Обниматься? «Дань уважения» как союзнику ему демонстрировать?

Сегодняшние США далеки от Америки времён президента Франклина Делано Рузвельта, тот краткий период был исключением. Уже весной 1945 года, сразу после его смерти, США встали на враждебную нашей стране стезю, но окончательно проявили это своё качество осенью, после общей победы над Японией.

Сегодняшние США — это те, враждебные США, а рузвельтовских, союзных России, США уже никогда не будет. Надо исходить из этого», — высказал свою точку зрения Михаил Демурин.

Как сообщало, госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что ответственной за убийства турецких военнослужащих в Сирии является Россия.

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