18 марта 2020 | Время чтения 5 мин

Подавляющая часть публичных рекомендаций украинскому президенту со стороны его «стратегических союзников» (Трамп, Меркель, Макрон) сводится к постулату «договаривайтесь с Путиным». Но у российского президента есть своя железная позиция в отношении Киева: «Договаривайтесь с местными». А «местные» (Пушилин в Донецке и Пасечник в Луганске) совсем не горят желанием договариваться

Андрей Ганжа, , 10:40 — REGNUM Первый — это в Америке, где на шпагат украинского президента посадили нарастающие результаты праймериз Демократической партии по выдвижению кандидата в президенты. Не удовлетворить желания Трампа о предоставлении или подтверждении компромата на Джо Байдена — страшно, все-таки «основной стратегический партнер». Хозяин, короче… Но отдавать такую информацию в условиях уверенной поступи Байдена в демократических праймериз — тоже страшно: а вдруг хозяином станет?

Зеленский

Второй шпагат, на который посажен Владимир Зеленский, — между необходимостью и улицей. Подавляющая часть публичных рекомендаций украинскому президенту со стороны его «стратегических союзников» (Трамп, Меркель, Макрон) сводится к постулату «договаривайтесь с Путиным». Но у российского президента есть своя железная позиция в отношении Киева: «Договаривайтесь с местными». А «местные» (Пушилин в Донецке и Пасечник в Луганске) совсем не горят желанием договариваться, поскольку прекрасно понимают, что их властные квазивертикали в мирных условиях не выдержат противостояния с какой-никакой, но уже сформировавшейся государственной машиной Киева.

Поэтому и гальванизируют противостояние не только на поле боя (его как такового нет), но и в информационном пространстве. То заявят о «новых границах ДНР», в размерах бывшей области, то с ехидным смакованием подробностей расскажут о сносе ударного беспилотника ВСУ в районе разведения войск по нормандскому сценарию.

То есть в вопросе признания властей ЛДНР стороной переговорного процесса сформировалась ситуация полного пата. Киев категорически не хочет это делать, но киевские желания купируются фактом наличия у вожаков инсургентов двух почти полноценных армейских корпусов с неограниченным человеческим ресурсом (поскольку служба — один из немногих способов выживания на неподконтрольной территории) и неограниченной технической базой (не только через легендарный «Северный Ветер», но и через возможность совершенно публичных закупок у «суверенной» Южной Осетии).

В таких условиях силовое решение «восточного вопроса» бесперспективно. И не потому, что Зеленский этого не хочет, а потому что оно невозможно без потерь для Украины, возможно даже летальных. Но предъявить что-то на следующей встрече «нормандского формата» необходимо. У президента это прекрасно понимают, поэтому были предприняты шаги, которые можно рассматривать как какое-то движение навстречу донбасским инсургентам.

11 марта глава Офиса президента Украины Андрей Ермак поставил свою подпись под документом, где речь шла о будущем создании Консультативного совета по мирному урегулированию на Донбассе. Совет, состоящий из 20 человек с правом решающего голоса (по 10 от Украины и от ЛДНР), сформирован для выработки политических решений по Донбассу согласно Минским соглашениям. Документ о создании Совета подписали не только постоянные представители «минского процесса» (от ОБСЕ, Украины и России), но и представители непризнанных республик.

И с этого момента Зеленский и сел на «второй шпагат». Среди украинских патриотических радикалов сам факт подписания расценили как «капитуляцию». Начался медиавопль, а депутат и бывший директор Украинского института национальной памяти Вятрович поспешил в СБУ с доносом о «государственной измене, совершенной гражданами Ермаком и Кучмой». На следующий день протесты обострились и начали приобретать силовой привкус.

12 марта «Национальный корпус» (политическая партия, созданная на базе националистов полка «Азов») сорвала презентацию «Национальной платформы примирения и единства», которую проводил в киевском КВЦ «Парковый» Сергей Сивохо, когда-то известнейший КВНщик из донецкого Политеха, а ныне советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Сивохо определил платформу как «центр, который объединяет государственные и общественные инициативы», но назвал события на востоке Украины «внутренним конфликтом» и заявил, что потому Украину не принимают в НАТО. Для националистов-радикалов этого оказалось достаточно, начался скандал, толкотня — и в итоге Сивохо уронили на пол и повредили ногу.

В тот же день одесские националисты попытались сорвать отчетно-выборную конференцию «Оппозиционной платформы — За жизнь», но оппозиционеры стянули к отелю «Бристоль», в котором происходило действо, охранников из агентства «Зевс» и «несколько десятков мужчин крепкого сложения». Завязался ряд потасовок, в которых каждая из сторон приписала победу, естественно, себе. Но конференцию оппозиционеры провели.

А на следующий день, 13-го, около Офиса президента попытались организовать «Ермак-Майдан», собрав там около 300 человек и от души поскандировав «антизеленские» лозунги.

В целом же произошло то, чего уже шесть лет боится киевская властная вертикаль: «улица» начала «давить». Давителей очень немного, но они грамотно угрожают мобилизацией своих сторонников, а это уже серьезно: оружия в Украине более чем достаточно. Людей, готовых его применить, — тоже. А «этнические пассионарии» Майдана с 2014 года генетически вколочены в «формулу страха» киевской власти.

Тем более что власть «валится». Шеф Сивохо, секретарь СНБОУ Данилов, мгновенно «слил» своего подчиненного, сказав, что это «всего лишь один из 11 его помощников» и ответственности за его поступки он не несет. Партия экс-президента Порошенко и еще более националистический «Голос» Святослава Вакарчука накинулись на Зеленского с удивительным единодушием, а у самого президента отчетливо проявился «брак монолита». Бунт против Ермака поддержала и часть «Слуг народа» — Гео Лерос, Александр Ткаченко, etc.

А вот человек, который с одинаковым успехом может разогнать и националистов, и президентский Офис — министр внутренних дел Арсен Аваков, — многозначительно отмалчивается, добавляя перцу в эту немудреную, но интригу.

Владимиру Зеленскому с «восточно-уличного шпагата» встать придется в ближайшее время: шпагат-то поперечный, а подпорка под «центром тяжести» Зеленского становится все более хрупкой. Ведь монолит «Слуг народа» трещит все отчетливее, а срок Берлинской встречи «нормандского формата» все ближе. Надо что-то решать…

И бог, коронавирус и карантинные меры, возведенные в формат концлагерного безумия, дают Владимиру Зеленскому шанс минимизировать политические последствия любого своего решения: запрет на собрание толп (позволено не более 10 человек) и реальные тюремные сроки за противодействие карантину, принятые 18 марта, снизят накал любой уличной агрессии. А если и не снизят, то силовой разгон толпы будет представлен как «борьба с коронавирусом и жертвами пандемического психоза». А сам Зеленский — не «тираном и узурпатором», а «отцом Отечества».