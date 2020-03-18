Пхеньян, , 09:50 — REGNUM 17 марта глава КНДР Ким Чен Ын принял участие в церемонии начала строительства больницы в Пхеньяне, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Согласно опубликованным данным, председатель Госсовета дал распоряжение завершить строительные работы к 10 октября — 75-й годовщине основания ТПК.

Выступая с речь, Ким Чен Ын подчеркнул, что данная больница «продемонстрирует дух КНДР и станет средством преодоления санкций и блокады вражеских сил».

По фотографиям, опубликованным северокорейскими СМИ, можно понять, что строительство больницы ведется недалеко от монумента основания Трудовой партии Кореи, на улице Мунсу у реки Тэдонган.

Отмечается, что глава страны присутствовал на мероприятии, чтобы показать свою заботу о народе на фоне усилий по борьбе с коронавирусом нового типа.