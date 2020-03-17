Москва, , 22:13 — REGNUM Стало известно, какой вопрос будет вынесен на всенародное голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации. Об этом сказано в указе президента России Владимира Путина о назначении даты всенародного голосования на 22 апреля.

В указе президента России сказано, что на общероссийское голосование вынесен следующий вопрос:

«Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?»

Напомним, что российский лидер провел сегодня рабочую встречу с с председателем ЦИК Эллой Памфиловой. Путин заявил, что он подписал указ провести всенародное голосование 22 апреля. Однако президент сразу же подчеркнул, что по мере изменения эпидемиологической ситуации решение может быть изменено.