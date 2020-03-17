Псков, , 21:24 — REGNUM Губернатор Псковской области Михаил Ведерников дожидается результатов теста на коронавирус на карантине. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом глава региона сообщил сегодня, 17 марта, в своём инстаграме.

«К сожалению, почувствовал признаки ОРВИ. Пока всё говорит о том, что это лёгкая форма обычной простуды. Тем не менее считаю необходимым перестраховаться. В Псковской области нет подтверждённых случаев COVID-19, и мы будем делать всё возможное, чтобы этот статус не менялся. Я решил сдать тест на коронавирус и дождаться его результатов на карантине. Рисковать здоровьем своих коллег и жителей области не имею права», — говорится в сообщении.

Ведерников заявил, что в средствах связи он не ограничен, поэтому график работы не меняется.

«Все вопросы отрабатываем в обычном ритме и режиме. Скоро буду», — также сообщил губернатор Псковской области.

Читайте также: «Справимся!»: псковский губернатор вспомнил о карантине 1521 года

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в регионе под наблюдением врачей находились 28 человек, большинство из которых прибыли из стран, где зарегистрированы случаи заражения COVID-19. В Псковской области введён комплекс ограничительных мер, в том числе досрочные каникулы в школах и запрет на все массовые мероприятия численностью более 50 человек. Случаев заражения в Псковской области не выявлено.

Читайте ранее в этом сюжете: Все спектакли и концерты в Пскове перенесли — пока до апреля