Псков, , 08:12 — REGNUM Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём интаграме отметил «интересный факт»: первые документально зафиксированные карантинные мероприятия в истории России проводились именно на Псковской земле в 1521 году. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, глава региона публикует архивный документ — текст из Первой псковской летописи.

«Для торгового города с тесными связями со многими зарубежными государствами это была абсолютно необходимая практика. Сегодня, спустя почти 500 лет, нам также нужно проявить дисциплину и выдержку, чтобы избежать излишних рисков», — отметил Ведерников.

Запись псковского губернатора снабжена хештегом «вместе справимся».

https://www.instagram.com/p/B9zn9FNj3e-/

Как ранее сообщало ИА REGNUM, региональный псковский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом работает в круглосуточном режиме. В Псковской области не зафиксировано подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией нового типа, под контролем медиков остаются 28 человек, большинство из которых прибыли из стран с неблагополучной эпидемической ситуацией.

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