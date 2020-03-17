Москва, , 20:58 — REGNUM Эдуард Лимонов ушёл за несколько часов до годовщины возвращения Крыма в состав России. Об этом 17 марта заявила депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская («Единая Россия»), сообщает ИА REGNUM.

«Не стало писателя Эдуарда Лимонова. Что про него можно сказать? 20 лет назад его люди подняли над Севастополем российский флаг. Он ушёл за несколько часов до годовщины возвращения Крыма в состав России. В этом весь Эдуард Лимонов. Царствие Небесное», — сказала Поклонская.

Писатель и политик Эдуард Лимонов скончался в возрасте 77 лет в Москве вечером 17 марта. Эдуард Вениаминович Лимонов длительное время был автором ИА REGNUM.