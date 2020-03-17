Москва, , 14:52 — REGNUM Обновление кадрового состава после смены руководителя ведомства или организации — это естественный процесс. Об этом сегодня, 17 марта, в ходе выступления на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что после смены руководства «начинается соответствующая, вполне естественная работа по поиску новых людей», и это, по словам Путина, правильно. Однако при этом он указал на необходимость «бережно относиться к тем, кто хорошо себя зарекомендовал в предыдущие годы» и добился положительных результатов в работе.

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Также президент РФ считает необходимым своевременное назначение опытных сотрудников, в том числе системы прокуратуры, на новые должности, а также поиск новых перспективных молодых людей.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января 2020 года Совет Федерации принял решение назначить заместителя главы СКР Игоря Краснова на пост генерального прокурора. Его кандидатуру на эту должность представил президент РФ Владимир Путин.