Москва, , 14:44 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре обеспечить строгий надзор за законностью при общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.

«Права граждан России на свободное, демократическое выражение своей воли должны быть обеспечены в полном объеме», — сказал глава государства на заседании коллегии Генпрокуратуры.

Также российский лидер призвал и дальше пресекать любые действия, направленные на дестабилизацию ситуации в обществе, на нарушение традиционных духовно-нравственных ценностей, провоцирование межнациональной, межрелигиозной розни.

Как сообщало ИА REGNUM, всероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию РФ намечено на 22 апреля. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия далека от эпидемии коронавируса, поэтому пандемия пока не мешает проведению голосования.

По его словам, власти каждый день наблюдают за ситуацией с распространением инфекционного заболевания, однако каких-либо оснований для отмены голосования пока он не видит.