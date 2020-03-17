Москва, , 14:46 — REGNUM Правоохранители пока не добились должного эффекта в противодействии незаконной вырубке лесов. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая 17 марта на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ.

Глава государства подчеркнул, что природоохранная прокуратура должна активнее выявлять преступления в сфере природопользования, в том числе незаконные вырубки леса и добычу биоресурсов. Речь идёт о направлении чрезвычайной важности, добавил он.

Пока и прокуратуре, и другим правоохранительным структурам обеспечить должный эффект не удаётся, сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин также призвал активнее возвращать украденные «у страны, у наших людей, у общества» активы и средства.

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