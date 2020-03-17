Москва, , 14:01 — REGNUM «Анкара приступила к саботажу договорённостей, изложенных в Дополнительном протоколе от 5 марта 2020 года к Меморандуму о стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб от 17 сентября 2018 года. Дополнительный протокол был подписан по результатам переговоров президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Москве», — так эксперт Института информационных войн Владимир Васильев прокомментировал появившиеся в интернете фотографии искусственных препятствий на автомагистрали М4 в сирийском Идлибе.

Телеграм-канал Directorate 4 опубликовал фото, как террористы в сирийской провинции Идлиб заблокировали участок дороги М4 (Алеппо-Дамаск) между населёнными пунктами Ариха и Найраб. На полотно дороги в обоих направлениях насыпаны валы песка и камней высотой в несколько метров. Так джихадисты пытаются препятствовать совместному российско-турецкому патрулированию по шоссе М4.

По информации телеграм-канала «Поддубный» функции администрации в этом районе исполняет турецкая комендатура. Автор канала также отмечает, что «без учета мнения Анкары в районе Найраба даже птицы не летают».

Владимир Васильев считает, что Анкара вынужденно пошла на подписание Дополнительного протокола от 5 марта 2020 года в Москве, чтобы сохранить лицо в сложившейся ситуации. Однако, по мнению эксперта, турецкое военно-политическое руководство неискренно в своих намерениях и не прилагает достаточных усилий по разблокировке трассы М4 от террористических группировок.

Эксперт отметил: «В недавнем заявлении минобороны РФ указывалось, что протяжённость маршрута совместного патруля 15 марта по трассе М4 была сокращена из-за провокаций, планируемых «неподконтрольными Турции радикальными бандформированиями». Однако совсем недавно турецкие военные в ходе своей операции «Весенний щит» в сирийском Идлибе действовали в одних боевых порядках с этими радикальными формированиями, поддерживали их действия артиллерией и беспилотниками».

Владимир Васильев также подчеркнул: «Надо называть вещи своими именами. Общеизвестно, что после ранения в голову в начале 2019 года руководитель террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), контролирующей значительную часть сирийской провинции Идлиб, проходил лечение в турецкой провинции Хатай. Поэтому не такие они и неподконтрольные Анкаре эти радикальные формирования».

«Необходимо жёстко ставить вопрос перед Турцией по выполнению взятых обязательств по Московскому соглашению, в том числе делать это публично в официальных заявлениях МИДа и минобороны РФ», — добавил эксперт.