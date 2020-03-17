Вашингтон, , 06:13 — REGNUM Суд округа Колумбия в США удовлетворил просьбу прокуроров закрыть дело против российской компании «Конкорд Менеджмент». Об этом говорится в материалах, размещённых в электронной базе инстанции.

«Ходатайство государственного обвинения удовлетворено, пункт 1 обвинительного заключения и дополнительного обвинительного заключения снят в отношении ответчика «Конкорд», — говорится в постановлении.

Ранее прокуроры обратилась в суд с ходатайством о прекращении процесса, поскольку компания «не имеет присутствия в США», а обвинительный приговор не будет иметь должного воздействия на неё.

Напомним, компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» приписывали вмешательство в ход президентских выборов в США в 2016 году. Предполагалось, что рассмотрение дела «Конкорда» начнётся в апреле 2020 года.

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