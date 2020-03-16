Рига, , 18:03 — REGNUM Цветы к памятнику Свободы в центре Риги 16 марта возлагают ветераны национального легиона СС, члены общества Национальных воинов (Latvijas Nacionālo karavīru biedrība), а также депутаты Сейма. Об этом пишет портал Tvnet.lv.

По данным журналистов, ранее глава Национального объединения Райвис Дзинтарс призвал всех, соблюдая безопасную дистанцию, возложить цветы к памятнику Свободы в Риге.

«Цветы 16 марта у памятника Свободы были и будут», — сказал Райвис Дзинтарс.

Мероприятия у памятника Свободы в Риге ранее были отменены Рижской думой из-за распространения коронавируса.

Напомним, Латвия одной из первых стран занялась ревизией истории и результатов Второй мировой войны, оправдывая карательные операции латышского легиона СС против мирных жителей — стариков, детей, женщин на территории современных Польши, Латвии, России и Белоруссии.