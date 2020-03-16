Москва, , 18:02 — REGNUM Совет Думы принял решение о переносе проведения «правительственного часа» с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 марта сообщил источник в Госдуме.

«Совет Думы принял решение «правительственный час» не проводить», — сообщил собеседник агентства.

При этом в Госдуме отмену «правительственного часа» не связывают с коронавирусом, встреча может состояться после отчета главы правы правительства РФ Михаила Мишустина, который намечен на 15 апреля.

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