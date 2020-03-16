Вильнюс, , 17:53 — REGNUM Порядка сотни легковых автомобилей с гражданами Литвы застряли в Польше на въезде в Литву, ещё около 450 автомобилей зарегистрировалось заранее для прохождения границы конвоем, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 16 марта.

Президент Литвы Гитанас Науседа анонсировал, что такую колонну власти Польши пропустят, а среди возвращающихся жителей — в том числе граждане Латвии и Эстонии, которые из Польши транзитом через Литву хотят попасть домой.

Тем временем МИД Литвы опровергает достигнутые договорённости, утверждая, что согласования только ведутся. Один из застрявших на границе с Польшей литовец рассказал литовскому порталу 15min.lt, что у путешественников появляются признаки паники, а некоторые уже говорят, что прорвать блокаду можно заблокировав дороги. Якобы после этого власти Польши станут сговорчивее и пропустят литовцев к себе домой.

Напомним, Литва с 16 марта ввела режим карантина. В стране работают только продуктовые магазины, аптеки и АЗС.