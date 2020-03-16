Москва, , 17:26 — REGNUM Законопроект о границах лесного фонда и населенных пунктов в районе Байкала правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 16 марта.

Изменения вносятся в закон «Об охране озера Байкал». Поправки предусматривают заключительные положения в части установления возможности осуществлять перевод земель лесного фонда, занятых защитными лесами, в земли населенных пунктов только для установления границ лесных поселков в пределах фактически занятой такими поселками территории.

Минприроды запрашивало правительство Иркутской области и правительство Бурятии представить информацию о лесных поселках, расположенных в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории. По информации представленной регионам, на территории Республики Бурятия расположено 10 «лесных поселков» расположенных в границах центральной экологической зоны Байкальской территории (п. Усть-Баргузин, с. Гусиха, с. Журавлиха, с. Адамово, с. Зорино, с. Макаринино, п. Золотой ключ, п. Солнечный, п. Томпа, п. Перевал). А на территории Иркутской области — один «лесной поселок» расположенный в границах центральной экологической зоны Байкальской территории (Нижний Кочергат).

Законопроект позволит субъектам РФ выполнить поручение президента РФ от 14 августа 2017 г. № Пр-1602 (пункт 3) в части установления границ населенных пунктов и лесных поселков, расположенных на землях лесного фонда, в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории, в пределах фактической занятой ими территории, отмечают авторы.