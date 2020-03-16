Киев, 16 марта 2020, 16:16 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский создал координационный совет по борьбе с коронавирусом COVID-2019. Соответствующий указ размещён на сайте президента Украины.
В координационный совет, помимо Зеленского, вошли, в частности, премьер-министр Украины, глава МВД, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и министр здравоохранения.
Как сообщало ИА REGNUM, на внеочередном заседании парламента Украины, которое состоится 17 марта, в стране может быть введено чрезвычайное положение.
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