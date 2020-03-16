Киев, , 14:22 — REGNUM 17 марта на Украине могут ввести чрезвычайное положение, заявил экс-депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук 16 марта на своём Telegram-канале.

Бывший парламентарий отметил, что данную информацию он получил от своих источников в офисе президента Украины.

«С 8:10 утра пройдёт внеочередное заседание парламента на котором будет утверждён законопроект для преодоления коронавируса», — рассказал он.

Мосийчук добавил, что на заседании не будет депутатов, которые вернулись из заграничных командировок и плохо себя чувствуют.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Верховная рада Украины приняла решение не проводить пленарные заседания до 3 апреля 2020 года, а сосредоточиться на работе в комитетах.

Читайте также: Верховная рада Украины отменила заседания в связи с коронавирусом