Кишинёв, 16 марта 2020, 15:22 — REGNUM Представители молдавских социалистической и демократической партий сформировали большинство в парламенте Молдавии. Соответствующее соглашение подписано 16 марта председателем парламента, главой Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Зинаидой Гречаный и лидером Демократической партии Молдовы (ДПМ) Павлом Филипом.
Гречаный отметила, что социалистам и демократам удалось сформировать парламентское большинство и договориться о создании платформы социал-демократической направленности. Это означает проведение сбалансированной внешней политики.
Обе партии обязались выполнять соглашение об ассоциации с Евросоюзом и все ранее заключенные международные договоренности.
Филип уточнил, что в правительство под руководством Иона Кику войдут пятеро демократов, чтобы возглавить ряд министерств.
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